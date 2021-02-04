Polícia Civil indicia Ramírez, do Bahia, por injúria racial contra Gerson, do Flamengo

Crédito: Reprodução/Premiere

Após investigação, a Polícia Civil indiciou o meia Ramírez, do Bahia, por injúria racial contra Gerson, do Flamengo. O caso ocorreu no duelo entre as equipes no Maracanã em 20 de dezembro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Agora, o inquérito vai para o Ministério Público, que decidirá então se apresentará denúncia contra o atleta colombiano.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoDurante a investigação, foram ouvidos outras pessoas presentes no jogo além de Gerson e Ramírez. Pelo lado do Flamengo, Bruno Henrique e Natan foram chamados para depor. O técnico Mano Menezes, na época no Bahia, também prestou depoimento.

A conclusão da Polícia Civil é de que a versão de Gerson é verdadeira. O jogador do Flamengo acusou Ramírez de ter dito "Cala a boca, negro". Na ocasião, o colombiano negou e afirmou ter dito "Joga rápido, irmão".

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