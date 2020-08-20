Polícia Civil de Minas diz que Itair pagou contas pessoais com dinheiro desviado do Cruzeiro

A informação contida no inquérito foi veiculada inicialmente pela TV Globo e confirmada pelo L! nesta quinta-feira, 20 de agosto. À TV Globo, Marcelo Oliveira confirmou que recebeu o dinheiro de Itair por meio do empresário Carlinhos Sabiá, que fez parte do esquema do ex-dirigente para desvios de dinheiro da Raposa. Em outra parte do inquérito que aponta as irregularidades no Cruzeiro, a Polícia Civil indica que além de pagar uma dívida com Marcelo Oliveira, Itair usou o dinheiro do clube para comprar uma cobertura que está avaliada em R$ 6 milhões, sendo que R$ 3,7 milhões vieram de desvios do clube celeste.

Outro empresário, Cristiano Richard dos Santos Machado, sócio de firmas que atuam na locação de veículos e de equipamentos de proteção, teria dado o dinheiro ao ex-vice presidente em troca de percentuais de atletas da Raposa, como Estevão William, o Messinho, que é menor de idade, gerando uma transação proibida pela FIFA. Indiciados A Polícia Civil de Minas Gerais(PCMG) informou que concluiu na segunda-feira, 10 de agosto, a investigação que fazia de ex-dirigentes do Cruzeiro, que teriam práticas criminosas. Wagner Pires de Sá, Itair Machado, Sérgio Nonato e, segundo o Globoesporte.com, mais quatro empresários que eram ligados ao clube - Carlinhos Sabiá, João Ramalho (João da Umbro), Wagner Cruz e Cristiano Richard - foram indiciados por irregularidades na administração de 2018 a 2019 na Operação “Primeiro Tempo”. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, que ficará responsável por denunciar os investigados pela polícia. A Polícia Civil emitiu nota comunicando que os três ex-dirigentes do e os quatro empresários responderão pelos crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. -A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirma a conclusão do Inquérito que investigou irregularidades cometidas por administradores do Cruzeiro Esporte Clube. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).Três ex-dirigentes do clube e quatro empresários - três atuavam no futebol e um no ramo de Equipamento de Proteção Individual (EPI) - foram indiciados por apropriação indébita, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro-, dizia a nota da Polícia Civil. A polícia mineira, o Ministério Público de Minas Gerais(MPMG) e a Polícia Federal investigaram irregularidades financeiras no clube como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de empresas de fachada em operações financeiras e quebra de regras e da lei sobre a negociação de direitos econômicos de jogadores incluindo um jovem de 12 anos, o que é proibido pela lei brasileira. Desde o dia 26 de maio de 2019, quando surgiram as denúncias, que o Cruzeiro vem sofrendo com uma crise institucional com a divulgação das supostas práticas criminosas de seus dirigentes.