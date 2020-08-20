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Polícia Civil de Minas diz que Itair pagou contas pessoais com dinheiro desviado do Cruzeiro

O relatório da corporação indica que o ex-dirigente usou recursos do clube para quitar uma dívida com Marcelo Oliveira, que treinou o Ipatinga e até a compra de uma cobertura...
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Publicado em 

20 ago 2020 às 15:16

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:16

Crédito: Itair foi indiciado pela polícia mineira por apropriação indébita, falsificação de documentos, entre outros crimes cometidos no Cruzeiro-(Vinnicius Silva/rRuzeiro
A Polícia Civil de Minas Gerais(PCMG) afirmou em seu relatório que o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, usou dinheiro desviado do clube, recebido de comissões em negociações de jogadores da Raposa para pagar dívidas pessoais. Em uma das negociações, do lateral-direito Mayke, que foi vendido para o Palmeiras em 2018, Itair recebeu uma quantia para quitar uma dívida com o técnico Marcelo Oliveira quando ele trabalhava no Ipatinga.
A informação contida no inquérito foi veiculada inicialmente pela TV Globo e confirmada pelo L! nesta quinta-feira, 20 de agosto. À TV Globo, Marcelo Oliveira confirmou que recebeu o dinheiro de Itair por meio do empresário Carlinhos Sabiá, que fez parte do esquema do ex-dirigente para desvios de dinheiro da Raposa. Em outra parte do inquérito que aponta as irregularidades no Cruzeiro, a Polícia Civil indica que além de pagar uma dívida com Marcelo Oliveira, Itair usou o dinheiro do clube para comprar uma cobertura que está avaliada em R$ 6 milhões, sendo que R$ 3,7 milhões vieram de desvios do clube celeste.
Outro empresário, Cristiano Richard dos Santos Machado, sócio de firmas que atuam na locação de veículos e de equipamentos de proteção, teria dado o dinheiro ao ex-vice presidente em troca de percentuais de atletas da Raposa, como Estevão William, o Messinho, que é menor de idade, gerando uma transação proibida pela FIFA. Indiciados A Polícia Civil de Minas Gerais(PCMG) informou que concluiu na segunda-feira, 10 de agosto, a investigação que fazia de ex-dirigentes do Cruzeiro, que teriam práticas criminosas. Wagner Pires de Sá, Itair Machado, Sérgio Nonato e, segundo o Globoesporte.com, mais quatro empresários que eram ligados ao clube - Carlinhos Sabiá, João Ramalho (João da Umbro), Wagner Cruz e Cristiano Richard - foram indiciados por irregularidades na administração de 2018 a 2019 na Operação “Primeiro Tempo”. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, que ficará responsável por denunciar os investigados pela polícia. A Polícia Civil emitiu nota comunicando que os três ex-dirigentes do e os quatro empresários responderão pelos crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. -A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirma a conclusão do Inquérito que investigou irregularidades cometidas por administradores do Cruzeiro Esporte Clube. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).Três ex-dirigentes do clube e quatro empresários - três atuavam no futebol e um no ramo de Equipamento de Proteção Individual (EPI) - foram indiciados por apropriação indébita, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro-, dizia a nota da Polícia Civil. A polícia mineira, o Ministério Público de Minas Gerais(MPMG) e a Polícia Federal investigaram irregularidades financeiras no clube como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de empresas de fachada em operações financeiras e quebra de regras e da lei sobre a negociação de direitos econômicos de jogadores incluindo um jovem de 12 anos, o que é proibido pela lei brasileira. Desde o dia 26 de maio de 2019, quando surgiram as denúncias, que o Cruzeiro vem sofrendo com uma crise institucional com a divulgação das supostas práticas criminosas de seus dirigentes.

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