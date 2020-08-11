Polícia Civil de MG detalha as fraudes no Cruzeiro e revela até comissão em duplicada do contrato de Fábio

- A gente apura fato criminoso, prejuízo que a gente conseguiu confirmar foi em torno de R$ 8 milhões, só que isso não quer dizer que toda dívida é proveniente de crime, há a má gestão - disse o Delegado Gustavo Xavier. Contrato do goleiro Fábio Outra questão detalhada pela polícia gerou suspeitas de mais práticas irregulares. Na avaliação dos delegados, o os pagamentos de duplicata de comissão na renovação contratual do goleiro Fábio, foram considerados danosos ao clube, sem necessidade de haver a intermediação do empresário Wagner Cruz, que nunca agenciou o goleiro. Ele recebeu comissão de R$ 750 mil pela renovação. Wagner Pires de Sá e João Ramalho, o agente de Fábio, também foram indiciados. -U m deles nunca representou o goleiro, ele mesmo confirmou, esse mesmo empresário repassa valor de 750 mil aproximado pra um então dirigente do clube - disse o delegado Domiciano. O delegado Gustavo Xavier contou que Wagner Cruz alegou que a Fábio lhe deu uma confirmação verbal caso ele não fosse jogar fora do Brasil, dando-lhe preferência em negociar sua permanência na Raposa. Porém, não houve qualquer prova de que o jogador tivesse feito esse acordo com o empresário, para receber a comissão de renovação. - A justificativa apresentada, inicialmente, é que goleiro teria aceitado proposta do exterior e, por ter aceitado, dado sua palavra, depois teria voltado atrás, ele teria direito a comissão. Esse empresário, que não é empresário, que ele apresentou e teria voltado atrás, deveria pagar a esse empresário. por voltar atrás. Outros empresários do mundo futebol negaram veementemente a possibilidade de isso acontecer, que é algo impraticável no mundo do futebol. Ouvido o empresário do Fábio, ele insistiu nessa teoria, que realmente tinha essa proposta, mas nada foi apresentado sequer uma mensagem, email ou qualquer coisa. O goleiro negou que tenha aceitado algo e voltado atrás. Ou seja, tendo a contradição entre a palavra do goleiro, ausência de formalidade da proposta, que há indício que essa pessoa foi inserida no negócio, para gerar um crédito a esse valor de R$ 750 mil e, logo depois, esse valor ser repassado a um dirigente do Cruzeiro - disse o delegado Gustavo.