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Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa no Nilton Santos

O fato aconteceu justamente na chegada do ônibus do Botafogo ao estádio Nilton Santos, onde o Glorioso enfrenta o Guarani, às 16h, pela última rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 15:22
A festa da torcida do Botafogo para recepcionar o time campeão da Série B também foi marcada por cenas de violência por parte da polícia e do GEPE. Isso porque bombas de efeito moral, além de balas de borracha, foram atiradas contra os alvinegros.> Gatito, troféu e festa: o que ficar de olho no Botafogo contra o GuaraniO fato aconteceu justamente na chegada do ônibus do Botafogo ao estádio Nilton Santos, onde o Glorioso enfrenta o Guarani, às 16h, pela última rodada da Série B do Brasileirão. Os ingressos para a torcida do Alvinegro, vale lembrar, foram esgotados, e o time, já campeão, erguerá o troféu ao término do confronto. Abaixo, veja o vídeo com o registro do ocorrido: As ruas do Estádio Nilton Santos estavam cheias desde às 13h, o que dificultou a chegada do ônibus. Mesmo assim, isso não estressou os jogadores. Chay e Rafael Navarro, inclusive, foram para o teto do veículo junto dos torcedores.
Apesar do clima de festa, a polícia militar, GEPE e CET-RIO começaram a atirar bolas de borracha e bombas de efeito moral na direção dos torcedores, apesar de não ter nenhum sinal de briga. Houve correria e alguns torcedores feridos.Em tempo: o LANCE! acompanha o jogo e o pré-jogo em tempo real. Clique aqui e fique pode dentro de tudo.
Crédito: FestadatorcidadoBotafogonosarredoresdoNiltonSantos(Foto:SergioSantana/LANCE!

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