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futebol

Pogba pensa em Real Madrid para 2022, segundo imprensa inglesa

Meio-campista tem contrato com o Manchester United até 2022 e não tem futuro definido. Na estreia da Premier League, francês foi destaque dos Diabos Vermelhos...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 11:48
Crédito: Pogba está na mira do Real Madrid para a próxima temporada (ADRIAN DENNIS / AFP
Paul Pogba tem a intenção de ser jogador do Real Madrid em 2022, segundo a imprensa inglesa. O meio-campista francês tem contrato com o Manchester United até o final dessa temporada e pode chegar sem custos ao clube merengue.Desde o período em que Zidane comanda a equipe espanhola, o atleta é um desejo em Madri. No entanto, uma negociação com os Red Devils nunca foi possível devido aos valores próximos dos 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) cobrados pelos ingleses.
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Apesar do interesse do Real Madrid, o Manchester United deve buscar ao longo dessa temporada um acordo por uma renovação contratual. O camisa seis está nos planos do técnico Ole Solskjaer, mas a relação dos dirigentes britânicos com Mino Raiola, empresário do atleta, não é boa.
Além de Pogba, os merengues também devem buscar em 2022 a contratação de Mbappé, uma vez que o atacante também estará sem contrato com o PSG a partir da próxima temporada. Haaland também segue na mira dos espanhóis, mas o norueguês só deixa o Dortmund por 75 milhões de euros (R$ 464 milhões).

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