Pogba pensa em Real Madrid para 2022, segundo imprensa inglesa

Crédito: Pogba está na mira do Real Madrid para a próxima temporada (ADRIAN DENNIS / AFP

Paul Pogba tem a intenção de ser jogador do Real Madrid em 2022, segundo a imprensa inglesa. O meio-campista francês tem contrato com o Manchester United até o final dessa temporada e pode chegar sem custos ao clube merengue.Desde o período em que Zidane comanda a equipe espanhola, o atleta é um desejo em Madri. No entanto, uma negociação com os Red Devils nunca foi possível devido aos valores próximos dos 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) cobrados pelos ingleses.

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Apesar do interesse do Real Madrid, o Manchester United deve buscar ao longo dessa temporada um acordo por uma renovação contratual. O camisa seis está nos planos do técnico Ole Solskjaer, mas a relação dos dirigentes britânicos com Mino Raiola, empresário do atleta, não é boa.