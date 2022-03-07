Pode melhorar, surpresa, perdeu espaço e em alta: como fica o balanço do Fluminense na temporada

O primeiro objetivo da temporada foi conquistado pelo Fluminense com a vitória na Taça Guanabara com uma rodada de antecedência, no último sábado. Mais do que apenas um troféu e a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca, a competição serviu principalmente para o técnico Abel Braga fazer testes e dar mais rodagem a praticamente todos os jogadores do elenco, usando o time reserva para assegurar o título na reta final do turno. São 12 jogos e 11 vitórias na temporada, 100% de aproveitamento em clássicos e a classificação para a terceira fase da Libertadores. No Estadual, o início foi devagar e complicado, mas os reservas tiveram atuações até mais convincentes que os titulares. Mas quem saiu em alta ou acabou perdendo espaço? O LANCE! faz um balanço.

EM ALTA

Fábio

Iniciou a temporada como reserva e logo ganhou a vaga de titular no time de Abel Braga. Na Libertadores, se destacou pegando um pênalti no jogo de ida contra o Millonarios. Fez três partidas no Carioca e não sofreu gols.

Germán Cano

Sem dúvidas um dos grandes nomes do Fluminense na Taça Guanabara. Atuou em todas as partidas do ano e, mesmo contra o Resende, quando Abel utilizou apenas reservas, foi titular e se apresentou para o jogo. Era a primeira opção no banco e já vinha colocando uma certa dúvida no treinador, mas ganhou de vez a posição com a lesão de Fred. São quatro gols e duas assistências em 12 jogos de 2022.

Jhon Arias

Se fala de Cano, precisa falar também de Jhon Arias. Os dois se complementam e foram responsáveis por 11 dos 20 gols marcados pelo Tricolor na temporada. Já merece a vaga no time titular há algum tempo e caiu nas graças da torcida. Contra o Millonarios, no jogo de volta, marcou o gol que sacramentou a vitória e a classificação.

Martinelli

Voltou a mostrar o bom futebol que o colocou como uma das revelações da temporada 2020 e vem sendo essencial para o bom rendimento dos reservas do Fluminense. Também vem merecendo uma vaga entre os titulares, mas ainda não ganhou.SURPRESA

Paulo Henrique Ganso

A expectativa sobre o meia é sempre muito alta e, desta vez, parece que ele vai corresponder. Depois de muita pressão sobre Abel nos primeiros jogos da temporada, Ganso ganhou mais espaço e vem mostrando que pode ser importante ao longo da temporada. Ainda não é considerado titular, mas pode aparecer devido à quantidade de partidas em 2022.

Calegari

É notável a qualidade do jovem, mas foi justamente no Carioca onde ele ganhou a vaga de titular. Depois de entrar bem nas partidas com os reservas, foi promovido na posição antes ocupada por Samuel Xavier e tem ido bem. Ainda peca em alguns lances por conta da juventude, mas se encaixa melhor no esquema de três zagueiros de Abel.

Nonato

Volante-artilheiro da temporada, tem três gols em cinco partidas e vem mostrando segurança. Foi titular em quatro jogos com o time reserva, mas agrada Abel Braga e a torcida. Vem fazendo um bom trabalho no meio ao lado de Ganso e Martinelli.

PERDEU ESPAÇO

Marcos Felipe

Não é porque perdeu a vaga como titular que o goleiro sai em baixa dos primeiros jogos na temporada. Fez milagres na partida contra o Flamengo e mostrou que a disputa pela posição será quente ao longo de 2022.

Samuel Xavier

Começou a temporada como titular, mas não teve boas atuações. Não mostrou a dinâmica necessária no esquema com três zagueiros e acabou perdendo a vaga para Calegari. No jogo de volta contra o Millonarios, Pineida chegou a entrar em sua posição e Abel afirmou que a escolha era pelo equatoriano ser mais marcador que Samuel.

Nathan

Luiz Henrique, André, Felipe Melo, David Braz, Nino, Luccas Claro e Manoel

Todos foram bem na última temporada e seguem sendo importantes para o funcionamento do Fluminense. Exceto pelos dois últimos, os cinco primeiros são titulares absolutos com Abel Braga e mantiveram o alto nível nas atuações. Nos casos de Luccas Claro e Manoel, apesar de reservas, são opções seguras e de qualidade para sair do banco.

PODE MELHORAR

Cristiano

Mostrou certa dificuldade de adaptação nas primeiras partidas da temporada e ainda precisa evoluir principalmente nos cruzamentos. Apesar da oscilação, foi bem no jogo de volta contra o Millonarios. Mas carrega alta expectativa pelo valor investido.

Willian

Tem agregado na experiência, mas ainda não convenceu como titular. É importante taticamente para a equipe, no entanto, vê Jhon Arias ameaçar e pedir passagem pelo seu setor.

Wellington

Já mostrou evolução com relação a 2021 e vem ganhando mais a paciência da torcida. É titular no time de reservas e ajuda a girar a roda do meio-campo, mas tem espaço para melhorar.

Pineida

Chegou com certo status de titular por poder atuar nas duas laterais, mas perdeu algumas partidas por lesão e viu o crescimento de Calegari e Cristiano. Com os reservas, tem atuado pela esquerda.

Yago Felipe

Um dos motores do time em 2021, o meio-campista ganhou uma função mais ofensiva com Abel Braga e ainda mostra dificuldades de adaptação. Foi capitão no jogo de volta da Libertadores mesmo com Nino em campo e tem a confiança do treinador, mas precisa retomar o bom futebol.

Fred

No último ano da carreira, o atacante tem tido dificuldades em campo. Com pouca mobilidade, segue sendo considerado titular, mas pode perder a vaga para Cano depois que retornar de lesão.