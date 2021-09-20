Pode jogar mais avançado? Renato comenta posição de Andreas, do Flamengo, e admite possibilidade

O posicionamento de Andreas Pereira foi, mais uma vez, tema da coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho após a derrota do Flamengo para o Grêmio, no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O treinador voltou a repetir que não gosta de improvisar e que o camisa 18 prefere jogar na posição que atuou no último domingo. Por outro lado, Renato não fechou as portas para a possibilidade de Andreas atuar mais avançado.> ATUAÇÕES: Diego Alves defende pênalti e recebe a maior nota do Flamengo- Isso pode vir a acontecer (jogar mais avançado). Ouvindo o jogador, ele gosta de jogar ali, onde estou o utilizando. Não adianta colocá-lo em outra posição se ele não se sente bem. Já havia treinado algumas vezes com Arão e Thiago Maia. São jogadores de qualidade técnica muito grande, que podem jogar juntos, mas não gosto de improvisar - explicou Renato, que ainda completou.
- Se tenho jogador da posição, não adianta improvisar jogador que não gosta da posição. Gosto de cada jogador em sua posição, é o que tenho procurado fazer. Não adianta ficar colocando jogador em posição em que ele não se sente bem. Uma das queixas dele é que jogava fora da posição lá fora. De repente, num jogo, durante uma partida, ele pode jogar sim (mais avançado) - disse.
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O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela fase semifinal da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!.