Pochettino fala após goleada do PSG sobre o Barcelona: 'Fomos eficazes, mas foi apenas um jogo, nada mais'

O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, falou após a vitória por 4 a 1 da equipe francesa contra o Barcelona em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O comandante argentino não deu a classificação como garantida, e colocou os pés no chão.

Veja a tabela da Champions LeagueO futebol é assim. Fizemos um excelente jogo, mas sabemos que isto são 180 minutos. Estamos muito contentes com o resultado, mas a eliminatória só se resolve em Paris, onde teremos de jogar com a mesma intensidade de hoje. As vezes, estes resultados saem. Fomos eficazes, mas foi apenas um jogo, nada mais. Máximo respeito pelo Barcelona e, dentro de três semanas, teremos de dar nova resposta na partida de volta - disse Pochettino.