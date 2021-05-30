AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Pochettino expressa desejo de treinar o Real Madrid, e pede para deixar o PSG

Comandante argentino é alvo do clube espanhol, mas partes não entraram em conflito. Interesse do Real Madrid em Mbappé pode esfriar as negociações...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 16:00
Crédito: ALAIN JOCARD / AFP
Após a saída do técnico Zinédine Zidane do comando do Real Madrid, o clube merengue ainda não definiu quem será seu novo treinador. No entanto, um nome que já foi cobiçado no passado, parece voltar a ganhar força nos corredores do time da capital espanhola.
+ Veja a classificação final da La LigaTreinador do Paris Saint-Germain desde janeiro, quando substituiu o alemão Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino é alvo dos Blancos. E segundo o portal "Goal", o argentino já pediu ao presidente Nasser Al-Khelaïfi para deixar a equipe parisiense.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
Apesar da vontade e do pedido, Pochettino não deverá forçar a barra para sair do PSG, clube pelo qual tem carinho. Se o comandante entende que não é certo forçar uma saída, o Real Madrid tampouco entrará em uma disputa com o clube francês.
+ Chelsea é bicampeão europeu! Veja os clubes com mais títulos da Champions League
Com a ideia de contratar Kylian Mbappé, um dos principais nomes do PSG e do futebol mundial, o presidente Florentino Perez quer manter boa relação com os parisienses para investir no atacante de 22 anos.
CONTE E RAÚL SÃO ALTERNATIVASCaso o plano de contratar Mauricio Pochettino realmente seja abortado, dois nomes aparecem como favoritos para o comando técnico merengue: Antonio Conte, que deixou a Inter de Milão após o título italiano, e Raúl González, que comanda o Real Madrid Castilla.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra
Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos do Canadá às vésperas de taxas entrarem em vigor contra o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados