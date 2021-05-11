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futebol

Pochettino abre as portas do PSG para possível chegada de Sergio Ramos

Zagueiro espanhol tem contrato com o Real Madrid até o encerramento da temporada, no fim de junho, e já está livre para assinar com outra equipe, apesar de desejo por renovação...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 16:23
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
A poucas semanas do fim do vínculo com o Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos tem seu futuro indefinido. Livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, o defensor é especulado no Paris Saint-Germain. E nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o treinador parisiense falou sobre o tema.
+ Veja a tabela da Ligue 1Questionado sobre uma possível chegada do capitão merengue ao PSG, Mauricio Pochettino não quis falar sobre negociações, mas afirmou que sua equipe está de olho no mercado em busca de jogadores para a posição.
- Não vou responder porque qualquer coisa pode ser mal interpretada. Sergio Ramos é atualmente jogador do Real Madrid, mas o que posso dizer é que, como todas as equipes, nós queremos melhorar algumas posições - disse o técnico do PSG.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
ESPECULAÇÕES AUMENTAM NAS REDES SOCIAIS​No último sábado, as especulações sobre o futuro do defensor aumentaram. Após Neymar e Paris Saint-Germain chegarem a um acordo pela renovação do brasileiro, Sergio Ramos comentou na foto do camisa 10 em uma rede social.

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