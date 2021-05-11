Pochettino abre as portas do PSG para possível chegada de Sergio Ramos

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

A poucas semanas do fim do vínculo com o Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos tem seu futuro indefinido. Livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, o defensor é especulado no Paris Saint-Germain. E nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o treinador parisiense falou sobre o tema.

+ Veja a tabela da Ligue 1Questionado sobre uma possível chegada do capitão merengue ao PSG, Mauricio Pochettino não quis falar sobre negociações, mas afirmou que sua equipe está de olho no mercado em busca de jogadores para a posição.

- Não vou responder porque qualquer coisa pode ser mal interpretada. Sergio Ramos é atualmente jogador do Real Madrid, mas o que posso dizer é que, como todas as equipes, nós queremos melhorar algumas posições - disse o técnico do PSG.

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