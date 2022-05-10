Pleno do TJD-RJ converte multa ao Flamengo por cantos homofóbicos em cestas básicas

O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira, decisão a respeito dos cantos homofóbicos da torcida do Flamengo em clássico com o Fluminense, no dia 6 de fevereiro, pelo Carioca: a multa de R$ 20 mil aplicada ao clube da Gávea foi convertida para o pagamento de 50 cestas básicas.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!O Flamengo, que havia contestado a decisão pela multa, se manifestou no sentido de aceitar a proposta da procuradoria. Além disso, o clube terá que ajudar a promover reunião com os principais líderes de torcidas organizadas, com o objetivo de informar acerca das sanções que podem ser impostas por atos das torcidas.