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Pleno do TJD-RJ converte multa ao Flamengo por cantos homofóbicos em cestas básicas

Em clássico pelo Carioca, Flamengo foi multado por canto homofóbico da torcida, mas o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva converteu a multa em cestas básicas nesta terça...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:04
O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira, decisão a respeito dos cantos homofóbicos da torcida do Flamengo em clássico com o Fluminense, no dia 6 de fevereiro, pelo Carioca: a multa de R$ 20 mil aplicada ao clube da Gávea foi convertida para o pagamento de 50 cestas básicas.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!O Flamengo, que havia contestado a decisão pela multa, se manifestou no sentido de aceitar a proposta da procuradoria. Além disso, o clube terá que ajudar a promover reunião com os principais líderes de torcidas organizadas, com o objetivo de informar acerca das sanções que podem ser impostas por atos das torcidas.
Ainda na mesma sessão e a respeito do mesmo Fla-Flu, o Pleno do TJD-RJ manteve a decisão da 7ª Comissão Disciplinar de absolver o Fluminense pelo caso de racismo denunciado pelo atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, por parte da torcida tricolor. Relembre aqui!
Crédito: FlamengoeFluminenseseenfrentaramemclássicopeloCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseF.C.

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