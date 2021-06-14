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Pleno do STJD marca data de julgamento de pedido do Flamengo para paralisar o Brasileirão

Rubro-Negro pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta dos atletas convocados. São cinco desfalques no total para o clube da Gávea...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:27
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgará nesta quinta-feira, às 10h, o pedido do Flamengo de paralisar o Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América no Brasil - a qual teve início neste domingo, dia 13 de junho, e terá fim em 13 de julho. O julgamento do STJD será transmitido pela internet.Tanto o Flamengo quanto a CBF, como partes interessadas, poderão participar da vídeo conferência. O auditor relator será o Doutor José Perdiz de Jesus.Na última sexta-feira, o clube teve a liminar indeferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Otávio Noronha - que deixou a decisão para o Pleno. Em despacho, Noronha afirmou que os argumentos do clube carioca são relevantes, mas que a paralisação é uma medida gravosa e que pode gerar prejuízos ao Campeonato Brasileiro.O Flamengo tem jogadores convocados para quatro seleções da Copa América: o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, pelo Brasil, o meia Arrascaeta, pelo Uruguai, o lateral Isla, pelo Chile, e o volante Piris da Motta, pelo Paraguai.

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