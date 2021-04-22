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‘Players Tribune’ lança especial do Palmeiras na Libertadores 2020 estrelando atletas, dirigentes e ídolos

Documentário conta com participações de Gabriel Menino, Breno Lopes, Gustavo Scarpa, Maurício Galiotte, Marcos e Alex e traz bastidores da Glória Eterna
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Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O ‘The Players Tribune’, plataforma internacional especializada em contar histórias sobre atletas profissionais, lançou um documentário especial sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores de 2020. A ação intitulada ‘Obsession’ faz parte de uma série de documentários sobre o torneio continental e foi realizada em parceria com a casa de apostas ‘Betfair’, patrocinadora oficial da competição.>> Que sufoco! Veja os melhores memes da estreia do Palmeiras na LibertadoresA parte palmeirense, dividida em dois episódios, conta com a participação dos jogadores Gabriel Menino, Breno Lopes e Gustavo Scarpa, do presidente Maurício Galiotte e dos ídolos Marcos e Alex, protagonistas da conquista de 1999. São revelados bastidores da recente campanha vitoriosa, com declarações sobre os momentos épicos vividos na semifinal contra o River Plate e na grande decisão contra o Santos. Os episódios têm, em média, 16 minutos cada.
Confira os dois episódios do especial do The Players Tribune sobre a conquista da Libertadores 2020 pelo Palmeiras:
Episódio 1:Episódio 2:

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