‘Players Tribune’ lança especial do Palmeiras na Libertadores 2020 estrelando atletas, dirigentes e ídolos

O ‘The Players Tribune’, plataforma internacional especializada em contar histórias sobre atletas profissionais, lançou um documentário especial sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores de 2020. A ação intitulada ‘Obsession’ faz parte de uma série de documentários sobre o torneio continental e foi realizada em parceria com a casa de apostas ‘Betfair’, patrocinadora oficial da competição.>> Que sufoco! Veja os melhores memes da estreia do Palmeiras na LibertadoresA parte palmeirense, dividida em dois episódios, conta com a participação dos jogadores Gabriel Menino, Breno Lopes e Gustavo Scarpa, do presidente Maurício Galiotte e dos ídolos Marcos e Alex, protagonistas da conquista de 1999. São revelados bastidores da recente campanha vitoriosa, com declarações sobre os momentos épicos vividos na semifinal contra o River Plate e na grande decisão contra o Santos. Os episódios têm, em média, 16 minutos cada.