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Plano de carreira e Seleção: como o Botafogo tenta atrair Romero mesmo sem ter a melhor proposta financeira

Meia saiu do San Lorenzo em agosto e não foi lembrado na última convocação do Paraguai; times da MLS e da China também o observam, mas Botafogo coloca atividade como trunfo...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 07:00
Óscar Romero é o nome da vez. O Botafogo negocia a contratação do meio-campista, livre no mercado desde agosto quando saiu do San Lorenzo. O clube se adequou às regras financeiras da Liga Argentina e teve que desligar o paraguaio de 29 anos.+ Rafael torce pelas chegadas de Elkeson e Rafael Carioca no Botafogo: 'Seriam dois grandes reforços'
Ele era um dos nomes na lista de reforços do Alvinegro desde o começo da janela. O clube fez um primeiro contato na semana passada e as negociações evoluíram nos últimos dias. O Botafogo, contudo, não está sozinho: pelo menos dois times da MLS, a liga dos Estados Unidos, e um da China também têm interesse em Romero.
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As equipes em questão aparecem com um salário melhor para o meio-campista se comparadas ao Botafogo. Mesmo assim, o Alvinegro, no momento, "lidera a corrida" pela contratação do paraguaio. O plano de carreira apresentado agradou e o clube coloca a Seleção Paraguaia em pauta como uma forma de convencimento.
Romero não foi chamado por Guillermo Barros Schelotto para a última convocação do Paraguai. Por estar sem atuar de forma oficial desde agosto, ele não foi lembrado pelo treinador para os próximos compromissos das Eliminatórias. O Botafogo entende que ele precisa voltar a atuar com regularidade para retornar ao radar da Albirroja.O Glorioso acredita que possa garantir isso a ele, e foi justamente o que foi passado nas conversas no sentido de carreira e projeção no clube. A questão de atuar em uma liga forte em comparação às outras duas na mesa foi outro ponto levantado.
O Botafogo apresentou o melhor plano financeiro para Óscar Romero na América do Sul. Com a Copa do Mundo no radar e o Paraguai ainda tendo chances - mesmo que remotas - de se classificar, o meio-campista pode abrir mão do dinheiro norte-americano ou chinês por um plano de atuação mais definido e sólido. É nisso que o Glorioso aposta para as próximas semanas.
Crédito: ÓscarRomeroéalvodoBotafogo(Divulgação/TwitterSanLorenzo

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