Plano B do Santos, Jhojan Julio tem números semelhantes aos de Martínez

O meia-atacante Jhojan Julio foi anunciado pelo Santos na última quinta-feira. O jogador chega por empréstimo da LDU até o meio da próxima temporada.O atacante, porém, não era prioridade da equipe santista. O técnico Fabián Bustos indicou a contratação de Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil. Por conta das dificuldades criadas pela equipe equatoriana, o Peixe partiu para o Plano B.

Martínez é três anos mais velho que Julio. Entretanto, os números são semelhantes. Aos 27 anos, o equatoriano realizou 180 jogos, marcou 27 gols e deu 30 assistências. Tem uma média de 78% de drible por jogo na Copa Libertadores. Ela balançou as redes do próprio Santos e do Flamengo, recentemente.O argentino, por sua vez, entrou em campo 193 vezes, fez 30 gols e deu 33 assistência. Emmanuel Martínez tem uma média menor de dribles: 54% em jogos na Libertadores da América.

Uma vantagem do atual atacante do Barcelona-EQU é a experiência. Martínez é rodado, passou por equipes como River Plate, San Martín, Chacarita Jrs, Deportivo Cuenca até chegar ao time de Guayaquil. Jhojan Julio, por outro lado, jogou apenas pela LDU.

O novo reforço do Peixe acumula passagens pelas divisões de base da Seleção Equatoriana. Jogou pela Sub-17, 20 e 23, além de 5 jogos com a camisa profissional do Equador.