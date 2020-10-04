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futebol

Plano A do Santos, diretoria define valor de Veríssimo no mercado

Por ser o atleta mais ativo do elenco, diretoria não descarta negociá-lo, porém, não pretendem aceitar ofertas abaixo de 6 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 06:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 06:00

Mesmo tentando não planejar vendas de atletas, a presidência do Santos definiu um valor por Lucas Veríssimo, principal jogador com mercado no momento. 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) será a pedida mínima para iniciar uma negociação.
Enquanto não chega nada oficial, o líder do Santos se recupera de um edema na panturrilha esquerda. Ele já sabe da possibilidade de venda e entende que se o negócio for bom para ambos os lados, não há qualquer problema. Vale pontuar que a diretoria recusou a proposta do Sporting Braga, de Portugal, que ofereceu 5 milhões (R$ 33 milhões) por Veríssimo. A informação foi inicialmente publicada pela A Tribuna.
O zagueiro é um dos homens de confiança do técnico Cuca, tanto é que ao chegar no Santos pediu ao antigo presidente, José Carlos Peres, para não vendê-lo até o final do Campeonato Brasileiro.
Orlando Rollo, presidente em exercício, tentará sanar as dívidas sem envolver a negociação de atletas, mas prioriza quitar o que o clube deve ao Hamburgo. Os alemães, após não receberem qualquer quantia por Cleber Reis, conseguiram com que a Fifa punisse o Santos o impossibilitou de registrar novos jogadores.

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