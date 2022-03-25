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futebol

Planejamento do Internacional se desenha com saída de jogadores

Peças que estariam com imagem desgastada junto ao torcedor devem ter futuro longe do Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 11:07

Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:07

Diante do cenário onde o Internacional só voltará a jogar quando do início do Campeonato Brasileiro, algo previsto para acontecer em abril, a diretoria do clube aproveita o período sem jogos e dar sequência no planejamento onde a saída de alguns nomes parece mera questão de tempo e oportunidade.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramDois dos nomes que estariam perto de findar sua trajetória no Beira-Rio seriam o zagueiro Cuesta e o meio-campista Rodrigo Dourado. Enquanto o primeiro deles perdeu espaço na equipe e também não conta com a antiga predileção do torcedor, as constantes lesões mitigaram as chances de Dourado e já se sabe que o atual contrato, válido até dezembro, não será renovado.
Tanto Cuesta como Dourado não tem a sua saída sendo tratada como passível de mera rescisão contratual, já que o tempo de vínculo restante (tendo o defensor acordo até dezembro de 2023) possibilita rentabilizar através de transferências.
Outro jogador que não tem sua permanência tratada como provável, apesar do caráter de regularidade em desempenho apresentado até o fim de 2021, é Edenilson. Com a constante "sombra" do Atlético-MG, ele é visto como o grande nome do plantel no sentido de potencial de negociação, esperando o clube receber uma quantia considerável por sua saída para dentro ou fora do futebol nacional.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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