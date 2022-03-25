Planejamento do Internacional se desenha com saída de jogadores

Diante do cenário onde o Internacional só voltará a jogar quando do início do Campeonato Brasileiro, algo previsto para acontecer em abril, a diretoria do clube aproveita o período sem jogos e dar sequência no planejamento onde a saída de alguns nomes parece mera questão de tempo e oportunidade.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramDois dos nomes que estariam perto de findar sua trajetória no Beira-Rio seriam o zagueiro Cuesta e o meio-campista Rodrigo Dourado. Enquanto o primeiro deles perdeu espaço na equipe e também não conta com a antiga predileção do torcedor, as constantes lesões mitigaram as chances de Dourado e já se sabe que o atual contrato, válido até dezembro, não será renovado.