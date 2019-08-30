Placar eletrônico ultramoderno será instalado no Kleber Andrade

Pode parecer mentira, mas o, reinaugurado oficialmente em dezembro de 2014, ainda não possui um placar eletrônico. Entretanto, essa espera está para acabar. De acordo com o secretário de esportes Júnior Abreu, o estádio será contemplado com um placar eletrônico definitivo para o Mundial de Futebol Sub-17, que acontece entre outubro e novembro.