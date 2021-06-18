Pjanic enfrenta dificuldades para deixar o Barcelona e assinar com a Juventus

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O meio-campista bósnio Miralem Pjanic não encontra uma situação agradável no Barcelona neste início da janela de transferências. O jogador atuou pouco pelo clube catalão e, embora custe muito no caixa da equipe, enfrenta dificuldades para deixá-lo e assinar com a Juventus.

Veja a tabela da EurocopaApós atuar por apenas 1285 minutos em 30 partidas de todas as competições do Barcelona na última temporada, Miralem Pjanic soma uma média de 42 minutos em campo por jogo, um número pequeno se comparado com o que esperado dele pelo clube no início da época 2019/2020.

Contratado junto a Juventus por 60 milhões de euros, a negociação de Miralem Pjanic com o Barcelona foi feita para acertar as contas das duas equipes. Enquanto o bósnio foi para a Catalunha, o brasileiro Arthur assinou com a equipe italiana.

Durante a temporada, Miralem Pjanic foi pouco utilizado pelo treinador Ronald Koeman, e não tem indícios de que tão situação mudará para melhor com início da nova temporada. Dessa forma, o meio-campista busca deixar o Barcelona nesta janela de transferências.