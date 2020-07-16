Pivô da Seleção Brasileira, Rafael Hettsheimeir é anunciado pelo Fla

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O Time Flamengo anunciou mais um grande reforço para a temporada. Trata-se de Rafael Hettsheimeir, pivô da Seleção Brasileira. Aos 34 anos e MVP da Copa Super 8 e destaque do NBB, o novo nome do basquete rubro-negro falou sobre os motivos que o fizeram fechar com clube para a temporada 2020/21.

- O Flamengo é um grande clube, com inúmeras conquistas e ótimos jogadores, isso motivou muito a minha decisão. Eu já conhecia a maioria do elenco, trabalhei com o Gustavo De Conti e o Diego Jeleilate na Seleção Brasileira, e isso também ajudou bastante. Estou muito feliz de poder estar no Flamengo nessa caminhada. Espero render meu máximo e ajudar o clube a conquistar todos os títulos que disputarmos - afirmou Rafael Hettsheimeir ao site oficial do clube.

Referência na posição, Hettsheimeir teve médias de 13,5 pontos e 5,1 rebotes por jogo no último NBB e chega para auxiliar o time comandado por Gustavo de Conti na busca pelo título das Américas - o qual ele já conquistou em 2015.

Rafael Hettsheimeir é o terceiro reforço rubro-negro anunciado, juntamente com Chuzito González e Yago Mateus. Os três se juntam a Olivinha, Marquinhos, Franco Balbi, Jhonatan Luz, Rafael Mineiro, Leo Demetrio e Pedro Nunes no elenco. O pivô diz já estar familiarizado com os novos companheiros.

- Conheço praticamente o time inteiro. Tenho grandes amigos e será muito legal jogar com eles nesse novo desafio. Estou muito ansioso para começar logo e estar no Rio treinando com o Gustavinho e toda a equipe. O Flamengo é vitorioso e muito grande, um clube que disputa todos os títulos para vencer e isso me motiva. Quando eu jogava contra era sempre muito difícil, mas graças a Deus agora estou do lado rubro-negro e nós que vamos gerar muitos estragos nos adversários - afirmou Rafael, antes de comentar sobre a campanha pela "Retomada das Américas":