Pituca vê crescimento do Santos, mas acredita que pode melhorar: 'Sou o que mais me cobro'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Único titular em todas as partidas do Santos em 2020, o meia Diego Pituca comemora a evolução nas apresentações da equipe nos últimos jogos. No último sábado (05), o Peixe bateu o Ceará por 1 a 0, no estádio do Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o jogador não está satisfeito com o que pode apresentar individualmente. Ele afirma que acompanha a reclamações de parte dos torcedores e garante que é o maior crítico do seu futebol.

– Fico feliz com o desempenho da equipe nos últimos jogos, estamos produzindo bastante e chegando várias vezes na área do adversário – disse Pituca via assessoria.

– Sei que posso melhorar, e tenho trabalhado para isso. Acompanho a crítica da torcida e posso dizer que sou o que mais me cobro. Assisto os meus jogos depois, vejo onde errei e tento ao máximo melhorar no jogo seguinte – acrescentou.