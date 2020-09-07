Pituca vê crescimento do Santos, mas acredita que pode melhorar: 'Sou o que mais me cobro'

Único titular em todas as partidas do Santos em 2020, o meia Diego Pituca comemora a evolução nas apresentações da equipe nos últimos jogos. No último sábado (05), o Peixe bateu o Ceará por 1 a 0, no estádio do Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o jogador não está satisfeito com o que pode apresentar individualmente. Ele afirma que acompanha a reclamações de parte dos torcedores e garante que é o maior crítico do seu futebol.
– Fico feliz com o desempenho da equipe nos últimos jogos, estamos produzindo bastante e chegando várias vezes na área do adversário – disse Pituca via assessoria.
– Sei que posso melhorar, e tenho trabalhado para isso. Acompanho a crítica da torcida e posso dizer que sou o que mais me cobro. Assisto os meus jogos depois, vejo onde errei e tento ao máximo melhorar no jogo seguinte – acrescentou.
No Peixe desde 2017, quando foi contratado para integrar o elenco sub-23 do clube, Pituca foi promovido aos profissionais no ano seguinte e nunca mais saiu. Em 2019, foi um dos pilares do meio-campo formado por Jorge Sampaoli, que levou o Alvinegro Praiano ao vice-campeonato brasileiro.