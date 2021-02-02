Pituca se emociona em despedida e fala em voltar para o Santos

Na sua despedida do Santos, o volante Diego Pituca se emocionou, chorou e falou sobre sua passagem pelo clube do coração.A Santos TV fez um vídeo com o atleta, seus últimos momentos na Vila Belmiro. No material, ele deixou claro que vai para o Japão, mas isso não é um adeus.

>> CONFIRA COMO ESTÁ O PEIXE NA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO- Passa muita coisa na cabeça. Vi a Vila, o campo, não tenho nem palavras para falar. Estou muito emocionado, de verdade. Todos sabem o carinho por esse clube e estou muito triste por ir embora. Foram meus melhores momentos no futebol. Não é um adeus, é um até logo. Espero voltar. Cumprir meu contrato e voltar para meu clube do coração - declarou o jogador. Diego Pituca foi negociado com o Kashima Antlers, do Japão, por US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões). A negociação existia desde o ano passado, mas foi concretizada somente depois que Andrés Rueda assumiu a presidência do clube.