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futebol

Pituca se emociona em despedida e fala em voltar para o Santos

Jogador foi negociado com o futebol japonês e não defenderá mais a equipe nesse final de temporada. Ele mais uma vez falou do amor pelo Peixe e disse que esse é só um até logo...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 08:00

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
Na sua despedida do Santos, o volante Diego Pituca se emocionou, chorou e falou sobre sua passagem pelo clube do coração.A Santos TV fez um vídeo com o atleta, seus últimos momentos na Vila Belmiro. No material, ele deixou claro que vai para o Japão, mas isso não é um adeus.
>> CONFIRA COMO ESTÁ O PEIXE NA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO- Passa muita coisa na cabeça. Vi a Vila, o campo, não tenho nem palavras para falar. Estou muito emocionado, de verdade. Todos sabem o carinho por esse clube e estou muito triste por ir embora. Foram meus melhores momentos no futebol. Não é um adeus, é um até logo. Espero voltar. Cumprir meu contrato e voltar para meu clube do coração - declarou o jogador. Diego Pituca foi negociado com o Kashima Antlers, do Japão, por US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões). A negociação existia desde o ano passado, mas foi concretizada somente depois que Andrés Rueda assumiu a presidência do clube.
Torcedor declarado do Peixe, Pituca chegou ao clube em 2017, vindo jogar na equipe B. Foi promovido, virou titular e um dos ídolos da torcida. Com a camisa santista são 155 jogos e oito gols.

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