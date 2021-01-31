Pituca lamenta não ter cumprido promessa de ser campeão no Santos

O volante Diego Pituca se despediu do Santos neste sábado, na derrota para o Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América. Depois da partida, o jogador falou com a reportagem do SBT e lamentou não ter cumprido a promessa que fez se de despedir do seu clube de coração com o título da América.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Eu tinha uma promessa que não cumpri. Peço desculpa pra nação santista porque falei que ia sair com título. Lutamos, agora é levantar a cabeça. Parabéns ao Palmeiras - afirmou o jogador.Diego Pituca vai jogar no Kashima Antlers, do Japão. Na proposta inicial, o Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro, mas o negócio não foi aceito pelo Santos na época. Contudo, os japoneses melhoraram a oferta e os valores finais ainda não foram divulgados, mas a negociação concretizada e anunciada por ambos os clubes.Já sem Diego Pituca, o Santos volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Grêmio, na quarta-feira, em Porto Alegre.