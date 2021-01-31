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futebol

Pituca lamenta não ter cumprido promessa de ser campeão no Santos

Jogador de despediu do Peixe na final da Copa Libertadores neste sábado...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 21:46

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 21:46
Crédito: Divulgação/Santos
O volante Diego Pituca se despediu do Santos neste sábado, na derrota para o Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América. Depois da partida, o jogador falou com a reportagem do SBT e lamentou não ter cumprido a promessa que fez se de despedir do seu clube de coração com o título da América.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Eu tinha uma promessa que não cumpri. Peço desculpa pra nação santista porque falei que ia sair com título. Lutamos, agora é levantar a cabeça. Parabéns ao Palmeiras - afirmou o jogador.Diego Pituca vai jogar no Kashima Antlers, do Japão. Na proposta inicial, o Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro, mas o negócio não foi aceito pelo Santos na época. Contudo, os japoneses melhoraram a oferta e os valores finais ainda não foram divulgados, mas a negociação concretizada e anunciada por ambos os clubes.Já sem Diego Pituca, o Santos volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Grêmio, na quarta-feira, em Porto Alegre.

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