Pituca fala do amor pelo Santos e diz querer voltar: "é um até logo"

Pituca vive um turbilhão de sensações. Essa é a semana mais importante em sua carreira como atleta profissional, mas também pode ser a última como jogador do Santos.Em entrevista ao podcast da Conmebol Libertadores, o jogador lembrou sua chegada ao Peixe e já deixou o recado de que quer voltar um dia.“Desde quando eu cheguei no Santos, em 2017, nunca imaginei a despedida. Vou para o Japão, mas sou torcedor do Santos, torço de verdade mesmo. Infelizmente aconteceu, a bola é muito rápida. Fico feliz por fazer parte da nação santista, da história", falou o atleta, que completou:"Não é um adeus, é um até logo. Espero cumprir meu contrato no Japão e que eles me recebam de volta no Santos. Espero que esse capítulo seja encerrado com título, dando alegria aos torcedores e minha família. Fazer história no meu clube de coração”.