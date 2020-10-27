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Piton recuperado e Jô dúvida; veja provável escalação do Corinthians

Alvinegro realizou treino tático e de bolas paradas na última parte da preparação para a partida. Lucas Piton está à disposição, enquanto Jô ainda segue como dúvida...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 19:35
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians está pronto para enfrentar o América-MG, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino preparatório para a partida.
Segundo a assessoria de imprensa do Alvinegro, o técnico Vagner Mancini fez mais um trabalho tático para acertar os ajustes finais na equipe que vai a campo. Além disso, o elenco trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas.O lateral-esquerdo Lucas Piton está recuperado e à disposição da comissão técnica. O atacante Jô, que teve uma contratura muscular na panturrilha direita, trabalhou em campo e na academia, mas ainda não está confirmado para a partida.
Três jogadores não podem atuar pelo Corinthians na Copa do Brasil por já terem jogado por outros clubes: o lateral-esquerdo Fábio Santos, o meia Otero e o atacante Gustavo Silva.
Com isso, uma provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Lucas Piton; Xavier, Ederson, Ramiro, Mateus Vital e Cazares; Boselli.

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