Piton recuperado e Jô dúvida; veja provável escalação do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians está pronto para enfrentar o América-MG, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino preparatório para a partida.

Segundo a assessoria de imprensa do Alvinegro, o técnico Vagner Mancini fez mais um trabalho tático para acertar os ajustes finais na equipe que vai a campo. Além disso, o elenco trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas.O lateral-esquerdo Lucas Piton está recuperado e à disposição da comissão técnica. O atacante Jô, que teve uma contratura muscular na panturrilha direita, trabalhou em campo e na academia, mas ainda não está confirmado para a partida.

Três jogadores não podem atuar pelo Corinthians na Copa do Brasil por já terem jogado por outros clubes: o lateral-esquerdo Fábio Santos, o meia Otero e o atacante Gustavo Silva.