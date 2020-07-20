Piton e Luan falam da preparação do Timão para o Dérbi: 'Vamos pra cima'

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Falta pouco para o Corinthians reestrear na temporada e o jogo que marcará a retomada no Paulistão será justamente um clássico contra o maior rival. A três dias da partida marcada para a Arena, os jogadores corintianos não escondem a ansiedade para enfrentar o Palmeiras, entre eles estão Lucas Piton e Luan.Em entrevista para a TV oficial do clube, a dupla comentou a preparação do elenco durante esse período treinos desde a volta para a as atividades. A ideia é que esse trabalho possa melhorar o desempenho do time, que era ruim antes da paralisação. Segundo o jovem lateral-esquerdo, a receita para mostrar a evolução é ir para cima do rival nesta 11ª rodada do Campeonato Paulista.

- A preparação tem sido muito boa. Estamos conseguindo fazer tudo o que o professor tem pedido. Vamos para cima no clássico para a gente tentar voltar melhor do que a gente parou. Vamos para cima! - disse Piton.

Já Luan foi menos efusivo do que o companheiro e preferiu focar nos dias de treino que ainda restam para o grupo antes do Dérbi. O meia-atacante ressaltou que o ritmo de jogo tem sido readquirido atividade após atividade.

- Está sendo muito importante agora para nós, a gente está pegando mais o ritmo de jogo, chegando mais próximo disso, ficamos muito tempo parado, mas a gente está preparado e temos mais alguns dias para se preparar para o primeiro jogo depois da pandemia - concluiu o camisa 7.