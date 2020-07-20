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Piton e Luan falam da preparação do Timão para o Dérbi: 'Vamos pra cima'

Lateral-esquerdo e meia concederam entrevista para a TV oficial do clube neste domingo e comentaram sobre o período de treinos de olho no clássico da próxima quarta-feira...
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Publicado em 

19 jul 2020 às 21:42

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:42

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Falta pouco para o Corinthians reestrear na temporada e o jogo que marcará a retomada no Paulistão será justamente um clássico contra o maior rival. A três dias da partida marcada para a Arena, os jogadores corintianos não escondem a ansiedade para enfrentar o Palmeiras, entre eles estão Lucas Piton e Luan.Em entrevista para a TV oficial do clube, a dupla comentou a preparação do elenco durante esse período treinos desde a volta para a as atividades. A ideia é que esse trabalho possa melhorar o desempenho do time, que era ruim antes da paralisação. Segundo o jovem lateral-esquerdo, a receita para mostrar a evolução é ir para cima do rival nesta 11ª rodada do Campeonato Paulista.
- A preparação tem sido muito boa. Estamos conseguindo fazer tudo o que o professor tem pedido. Vamos para cima no clássico para a gente tentar voltar melhor do que a gente parou. Vamos para cima! - disse Piton.
Já Luan foi menos efusivo do que o companheiro e preferiu focar nos dias de treino que ainda restam para o grupo antes do Dérbi. O meia-atacante ressaltou que o ritmo de jogo tem sido readquirido atividade após atividade.
- Está sendo muito importante agora para nós, a gente está pegando mais o ritmo de jogo, chegando mais próximo disso, ficamos muito tempo parado, mas a gente está preparado e temos mais alguns dias para se preparar para o primeiro jogo depois da pandemia - concluiu o camisa 7.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Palmeiras, na Arena, pela 11ª rodada do Paulistão-2020. Para garantir vaga nas quartas de final da competição, o Timão precisa vencer suas duas últimas partidas na fase de grupos do estadual e torcer para o Guarani não pontuar.

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