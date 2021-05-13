Pitbull paz e amor: Felipe Melo tem início de ano com menos cartões pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo sem assumir a titularidade absoluta no meio-campo do Palmeiras, como ocorreu em anos anteriores, o volante Felipe Melo é utilizado com frequência pelo treinador Abel Ferreira. Apesar de não viver seu auge com a camisa do Verdão, o atleta, no quesito comportamental, demonstra melhora, sendo este o seu início de ano com menos cartões desde 2017.

Desde que se apresentou no Alviverde, há quatro anos, o jogador sofre com problemas disciplinares. No período, o atleta foi advertido com X cartões amarelos e Y vermelhos. Pensando nisso, inclusive, o camisa 30 passou a atuar como zagueiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mas a incidência de advertências não foi alterada.Em 2021, porém, esta situação mudou. Nos primeiros 21 jogos do ano, o volante recebeu apenas cinco amarelos, número consideravelmente menor que em anos anteriores, como 2018, quando o jogador foi advertido com nove amarelos e um vermelho.

Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017. Desde então, o atleta jogou 191 vezes e conquistou quatro títulos, levantando, como capitão, as taças do Paulistão, Copa do Brasil e da Libertadores, na temporada 2020/21.

O Verdão entra em campo novamente, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, na próxima sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.Confira o número de cartões de Felipe Melo nos primeiros 21 jogos de cada temporada: