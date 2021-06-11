Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pitbull de raça! João Gomes é o jogador do Flamengo que mais desarma na temporada; veja números
futebol

Pitbull de raça! João Gomes é o jogador do Flamengo que mais desarma na temporada; veja números

Cotado para substituir Gerson após a saída do camisa 8, Gomes tem demonstrado regularidade e apresentado ótimos números quando atua pelo Rubro-Negro...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 12:29
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo já oficializou o acerto com o Olympique de Marseille, da França, para a venda de Gerson. Com isso, o caminho para João Gomes ser protagonista do time titular parece livre, uma vez que o jovem, mesmo sem ter vaga entre os 11 iniciais, é o líder de desarmes da equipe na temporada. Contra o Coritiba, na última quinta-feira, pela partida de ida da Copa do Brasil, Gomes atuou ao lado de Diego Ribas, já que Gerson foi poupado, e voltou a mostrar um bom desempenho, na vitória fora de casa por 1 a 0. Com mais cinco desarmes, o volante chegou a 36 na temporada, onde soma 21 jogos (12 como titular) e uma média de um desarme a cada 30 minutos em campo.
Os números são do site "Footstats". Um outro fator curioso quanto ao número de "botes" certos de Gomes, já chamado por alguns torcedores de "Pitbull", é que ele é o 1º da Libertadores em desarmes no ataque.
Aos 20 anos, João Gomes está amparado por ótimos números e justifica pintar como, no momento, a melhor opção após a saída de Gerson, o que deve ocorrer no fim deste mês. No próximo, aliás, Thiago Maia voltará a estar à disposição e acirrará a disputa por uma vaga no meio-campo do Fla.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Agora, com Gerson de volta, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada, o próximo adversário será o América-MG, neste domingo, às 16h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados