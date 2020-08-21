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futebol

Pirlo quer contratar o bósnio Edin Dzeko, da Roma, diz jornal italiano

De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', novo treinador da Juventus deseja contar com o atacante da equipe da capital para o lugar de Gonzalo Higuaín, que deve ser negociado...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 09:43

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 09:43

Crédito: AFP
De acordo com o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', Andrea Pirlo quer contratar o bósnio Edin Dzeko, da Roma, diz jornal italiano. Conforma noticiado pela publicação, o novo treinador da Juventus deseja contar com o atacante da equipe da capital para o lugar de Gonzalo Higuaín, que deve ser negociado.
Segundo o portal 'Transfermarkt', o bósnio tem contrato até junho de 2022 e seu valor de mercado gira em torno de 11 milhões de euros. Ele fez uma boa temporada com a camisa da equipe da capital. Pelo Campeonato Italiano, o centroavante marcou 16 gols e tem todas as características desejadas pelo novo comandante da Velha Senhora.
Além de Dzeko, o nome de Karim Benzema foi ventilado na Juventus, já que Cristiano Ronaldo deseja contar com o atleta e voltar a fazer dupla com o centroavante. Vale lembrar que ambos demonstraram nos anos de Real Madrid um entrosamento perfeito, que resultou em muitos títulos e alegria à torcida merengue.
Desde 2016 na Roma vindo do Manchester City, o experiente Dzeko já disputou 182 partidas, marcou 106 gols e deu 50 assistências. Ele foi artilheiro do Campeonato Italiano na temporada 2016–17 com 29 gols e da Liga Europa da UEFA também em 2016–17 com 8 tentos.

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