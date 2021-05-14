Pirlo projeta jogo da Juventus deste sábado: 'A Inter virá com sua melhor equipe possível e vai querer ganhar'

Crédito: Divulgação / Twitter oficial da Juventus

Neste sábado, a Juventus enfrenta a Inter de Milão, no Juventus Stadium, às 13h (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Hoje, a Velha Senhora ocupa a quinta colocação, mas tem o mesmo número de pontos do que o Napoli, o quarto colocado. Em entrevista coletiva, o técnico Pirlo falou sobre a postura da equipe na última partida, contra o Sassuolo, e frisou que a Juventus ainda tem chances matemáticas de conseguir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano- Ainda temos chance de garantir uma vaga na Champions League da próxima temporada e temos que ter muita vontade de vencer a partida. Tínhamos jogado em equipe contra o Sassuolo e houve uma boa reação após a péssima derrota contra o Milan. Nós nos ajudamos e estávamos compactos mesmo em dificuldade, esse foi o aspecto mais positivo, porque precisávamos nos encontrar a nível de equipe - disse Pirlo.

A Juventus jogou na última quarta-feira, contra o Sassuolo, em Sassuolo, e após uma viagem de madrugada, já enfrenta a Inter neste sábado. Assim, Pirlo destacou a necessidade dos jogadores recuperarem a energia, projetou o confronto e falou sobre a escalação da Velha Senhora.

- Temos que recuperar as energias para amanhã, jogamos na outra noite e depois voltamos para Turim de madrugada. A Inter virá com sua melhor equipe possível e vai querer ganhar a partida. Durante a temporada, eles foram mais consistentes e com mais fome do que nós, já que não tinham tido sucesso por muitos anos.