Pirlo fala aos torcedores da Juventus após ser anunciado como novo técnico: 'Feliz e orgulhoso'

LanceNet

09 ago 2020 às 14:38

Crédito: Pirlo tem contrato com a Juventus até o fim da temporada 2021/22 (Reprodução/Twitter
Anunciado pela Juventus no último sábado (8), o técnico Andrea Pirlo fez sua primeira declaração como técnico da Velha Senhora. Nas redes sociais, ele agradeceu à Juve pela oportunidade e disse estar pronto para começar a trabalhar:
- Estou profundamente feliz e orgulhoso por receber tanto respeito e confiança da Juventus. Pronto para esta oportunidade fantástica - afirmou. Pirlo foi anunciado após a queda de Maurizio Sarri, demitido um dia depois da eliminação da Juventus pelo Lyon, nas oitavas da Liga dos Campeões. O contrato com o clube vai até o fim da temporada 2021/22.
Pirlo havia sido anunciado no fim de julho para comandar a equipe sub-23 da Juventus. No entanto, com a subsequente eliminação, a Juve optou pelo nome familiarizado com o clube e descartou outras opções, como Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino.

