Pirlo admite que Suárez está distante da Juventus: 'Muito difícil'

A Juventus e Luis Suárez estão cada vez mais distantes. Em entrevista coletiva, Andrea Pirlo, técnico da Juve, falou sobre a negociação e admitiu que é 'muito difícil' que o uruguaio assine com a Velha Senhora. O principal motivo é a demora em tirar o passaporte italiano.
- É muito difícil que o Suárez chegue, sobretudo porque vai demorar até que ele consiga o passaporte. Sei que vai fazer falta por muito tempo, então acho complicado que ele seja o nosso atacante - afirmou.Suárez esteve na cidade italiana de Perugia para fazer uma prova da língua italiana e obter o passaporte do país. De acordo com a imprensa internacional, ele foi aprovado, mas o passaporte não é emitido imediatamente, o que dificulta a negociação.
Desta forma, a Juventus vira sua atenção para Edin Dzeko, que já tem valores acertados com o clube. A Juve, porém, espera a negociação entre Roma e Napoli por Milik terminar para ter a segurança de anunciá-lo.