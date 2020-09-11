Piris da Motta é apresentado em time da primeira divisão turca

Crédito: Piris da Motta foi reserva em 2019 e não jogou nenhuma partida em 2020 (Alexandre Vidal/Flamengo

O volante Piris da Motta foi anunciado pelo Gençlerbirliği, da Turquia, como novo reforço da equipe para a próxima temporada. O paraguaio, que ainda tem vínculo com o Flamengo, ficará emprestado por um ano e a equipe europeia terá a opção de compra do jogador ao final deste período.

Na cerimônia de apresentação, o tesoureiro da equipe turca, Murat Ongelen, afirmou que o meio-campista será uma peça de fortalecimento do elenco. O Gençlerbirliği enfrenta na primeira rodada da Super Liga o Antalyaspor, time em que joga o atacante Lukas Podolski.