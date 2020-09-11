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futebol

Piris da Motta é apresentado em time da primeira divisão turca

Volante paraguaio de 26 anos não atuou em nenhuma partida do Flamengo em 2020. Atleta ficará um ano emprestado e Gençlerbirliği terá opção de compra em 2021...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:20

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 10:20
Crédito: Piris da Motta foi reserva em 2019 e não jogou nenhuma partida em 2020 (Alexandre Vidal/Flamengo
O volante Piris da Motta foi anunciado pelo Gençlerbirliği, da Turquia, como novo reforço da equipe para a próxima temporada. O paraguaio, que ainda tem vínculo com o Flamengo, ficará emprestado por um ano e a equipe europeia terá a opção de compra do jogador ao final deste período.
Na cerimônia de apresentação, o tesoureiro da equipe turca, Murat Ongelen, afirmou que o meio-campista será uma peça de fortalecimento do elenco. O Gençlerbirliği enfrenta na primeira rodada da Super Liga o Antalyaspor, time em que joga o atacante Lukas Podolski.
Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018, contratado do San Lorenzo, mas não teve muitas oportunidades como titular no time de Jorge Jesus. Em 2020, o atleta de 26 anos não participou de nenhuma partida pelo time Rubro-Negro.

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