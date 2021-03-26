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Pirani revela inspirações e vê adaptação no Santos facilitada por garotos da base

Gabriel Pirani ganhou bastante espaço no elenco do Santos nesta temporada...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 09:19
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Uma das principais novidades do time do Santos neste começo de temporada, o meia Gabriel Pirani tem apenas seis jogos como profissional, mas já marcou gol e vem brigando pela titularidade na equipe. O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE conversou, com exclusividade, com o Menino da Vila, que falou sobre suas inspirações.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Me inspiro no Elano e no Kaká tanto dentro de campo quanto fora por serem mais centrados e dentro do grupo me espelho e busco absorver as dicas dos mais experientes como o Alison, Sanchez, Marinho e Pará - afirmou.
Gabriel Pirani faz parte de uma geração que cresceu no Santos. Ele, Sandry, Kaio Jorge, Ivonei e Renyer jogam juntos desde o Sub-11 e foram campeões paulista da categoria em 2013. Em 2015, os Meninos da Vila golearam o Corinthians por 4 a 0, na Vila Belmiro, na final do Campeonato Paulista sub-13. Eles fizeram uma campanha invicta, com 16 vitórias e 6 empates nos 22 jogos disputados, foram 58 gols marcados. Para Pirani, essa convivência ajuda na adaptação.- O clima é sempre de muita alegria, já havia jogado com muitos deles na base por anos e outros menos, mas facilita muito a adaptação, todos procuram se ajudar - completou.

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