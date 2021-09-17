Pirani pode completar 50 jogos pelo Santos diante do Ceará pelo Brasileiro

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O meia Gabriel Pirani pode completar 50 jogos pela camisa do Santos no duelo contra o Ceará no sábado, às 21 horas, na Arena Castelão pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 19 anos, Pirani foi promovido ao elenco profissional nesta temporada e é um dos jogadores que mais atuou pelo Peixe em 2021.- Cheguei ao Santos muito cedo e sempre sonhei em bater marcas com essa camisa. Chegar aos 50 jogos com o clube que amo, ainda mais na minha primeira temporada como profissional, representa muito para mim e para minha família. Fico feliz em poder demonstrar a cada dia o meu valor. Espero que seja um jogo marcante com uma vitória diante do Ceará - afirmou o meia.

O meia chegou a recebeu sondagem do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e proposta do Vancouver Whitecaps, do Canadá. Nesse processo, Gabriel Pirani teve seu contrato renovado com o Santos em maio até o fim de 2025. Ele chegou até a ter a camisa 10 da equipe na Copa Sul-Americana.- Aconteceu tudo muito rápido. Em pouco tempo, eu sai do Sub-23 e já estava atuando profissionalmente. Foi algo que eu sonhava. Mas foi uma mudança rápida. Acredito que consegui me adaptar aos estilos de jogo propostos para poder mostrar o meu potencial e ajudar a equipe. A herança da camisa 10 foi uma surpresa. Jamais esperava ter a oportunidade de vestir a camisa mais pesada da história do futebol mundial. Esse momento, entre os 50 jogos, foi o melhor e ficará marcado para sempre na minha vida - disse Pirani.