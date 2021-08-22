Pirani lamenta pontos perdidos do Santos contra o Inter: 'Recuamos demais'

Melhor em campo no empate do Santos na partida contra o Internacional, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileira, o meia Gabriel Pirani concordou que o time santista recusou demais na segunda etapa, o que facilitou o trabalho dos visitantes para empatar a partida.- A gente fez um grande primeiro tempo, mas, no segundo, recuamos demais e essa foi a recompensa, tomamos o empate. Faz parte, mas tenho certeza de que temos que corrigir isso para que não aconteça nos próximos jogos. Estamos perdendo muitos pontos dentro da nossa casa - disse ao Premiere.Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos terá um novo compromisso difícil. O desafio será contra o badalado Flamengo, de Renato Gaúcho, Gabigol e Bruno Henrique. O jogo está marcado para sábado (28), às 19 horas, novamente na Vila Belmiro.