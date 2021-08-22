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futebol

Pirani lamenta pontos perdidos do Santos contra o Inter: 'Recuamos demais'

Autor de um gol no empate por 2 a 2 com os gaúchos, meio-campista admitiu que time tem deixado a desejar e vacilado mais do que devia no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 20:43

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 20:43
Crédito: Camacho e Sanchez comemoram gol marcado por Pirani (Divulgação / Twitter Santos
Melhor em campo no empate do Santos na partida contra o Internacional, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileira, o meia Gabriel Pirani concordou que o time santista recusou demais na segunda etapa, o que facilitou o trabalho dos visitantes para empatar a partida.- A gente fez um grande primeiro tempo, mas, no segundo, recuamos demais e essa foi a recompensa, tomamos o empate. Faz parte, mas tenho certeza de que temos que corrigir isso para que não aconteça nos próximos jogos. Estamos perdendo muitos pontos dentro da nossa casa - disse ao Premiere.Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos terá um novo compromisso difícil. O desafio será contra o badalado Flamengo, de Renato Gaúcho, Gabigol e Bruno Henrique. O jogo está marcado para sábado (28), às 19 horas, novamente na Vila Belmiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes, porém, a equipe vai até Curitiba para enfrentar outro rubro-negro, o Atlhetico-PR, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O encontro está marcado para quarta-feira (25), às 19 horas, na Arena da Baixada. O jogo de volta acontecerá somente no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro.

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