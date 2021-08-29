Pirani lamenta goleada do Santos: 'Estou envergonhado'

O meia Gabriel Pirani teve bons e maus momentos na goleada sofrida pelo Santos diante do Flamengo neste sábado, na Vila Belmiro. O jogador criou as melhores chances do Peixe, acertou uma bola no travessão, mas errou o passe que originou o quarto gol da equipe carioca.Menino da Vila, o garoto não fugiu da responsabilidade de dar entrevista após a goleada e lamentou o resultado do Peixe no confronto deste sábado.
- Começamos bem no primeiro tempo, nos abrimos no segundo e eles definiram o jogo. Não tem muito o que falar. Estou envergonhado de tomar 4 a 0 dentro da nossa casa - afirmou o jogador ao canal Premiere.O Santos não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e há cinco na temporada. A equipe volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal.