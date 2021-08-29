AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Pirani lamenta goleada do Santos: 'Estou envergonhado'

Meia teve altos e baixos na derrota do Peixe diante do Flamengo neste sábado...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 23:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 23:42
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O meia Gabriel Pirani teve bons e maus momentos na goleada sofrida pelo Santos diante do Flamengo neste sábado, na Vila Belmiro. O jogador criou as melhores chances do Peixe, acertou uma bola no travessão, mas errou o passe que originou o quarto gol da equipe carioca.Menino da Vila, o garoto não fugiu da responsabilidade de dar entrevista após a goleada e lamentou o resultado do Peixe no confronto deste sábado.
- Começamos bem no primeiro tempo, nos abrimos no segundo e eles definiram o jogo. Não tem muito o que falar. Estou envergonhado de tomar 4 a 0 dentro da nossa casa - afirmou o jogador ao canal Premiere.O Santos não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e há cinco na temporada. A equipe volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflamação silenciosa: entenda como ela pode dificultar o emagrecimento
Gilbert Wagner Antunes Lopes foi preso nesta terça-feira (14)
Miliciano da lista dos mais procurados do ES, ‘Waguinho Batman’ é preso no RJ
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Vereadores querem fixar nova data para eleição na Câmara de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados