Pirani festeja momento no Santos e fala sobre relação com Ariel Holan

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Um dos jogadores que mais ganhou espaço na Era Ariel Holan no Santos é o meia Gabriel Pirani. O Menino da Vila, de apenas 18 anos, não fez nenhum jogo sob o comando de Cuca. Desde a troca de treinador, já são seis partidas e um gol, incluindo o período em que Marcelo Fernandes treinou o time.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Pirani festejou o bom momento que está vivendo.

"Está sendo ótimo, muito melhor do que eu esperava. Estou muito feliz por estar fazendo parte ativamente do grupo, de ter agradando o professor, e estou dando o máximo para continuar assim. As minhas metas são as do clube, vamos lutar em todas as competições, o Santos é gigante, todo campeonato que entramos, é em busca de títulos".O futebol de Gabriel Pirani agradou o técnico Ariel Holan desde o começo e o jogador falou sobre suas características. Ele disse o que chamou a atenção do professor e quais as coisas que ainda precisa melhorar.

"A relação é muito boa, não só comigo, mas com todo o grupo. Creio que meu jogo posicional (entre linhas), meus ataques ao espaço e chegada na área adversária. Somos cobrados pra colocarmos nosso conceito de jogo em prática, tenho aprendido muitas técnicas de marcação, mas sei que a evolução em todos os setores e funções do jogo vai agregar muito pra mim individualmente e para o grupo".