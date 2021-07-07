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futebol

Pirani brinca com gol contra que deu vitória ao Peixe: 'Mérito meu'

Meio-campista foi um dos destaques do Santos no duelo contra o Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 22:13

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 22:13

Crédito: Divulgação/Santos FC
Gabriel Pirani, que vem sendo titular do Santos desde o começo da temporada, quando a equipe ainda era comandada por Ariel Holan, brincou após a vitória diante do Athletico sobre o gol contra do zagueiro Zé Ivaldo.Na jogada, o meia cruzou a bola na área e o defensor atleticano empurrou para as redes sem ter nenhum atleta do Peixe no lance. Após o duelo, Pirani falou em entrevista ao canal TNT Sports que o lance foi mérito seu.- Cruzamento não, isso aí foi um chute bonito que eu dei. Mas graças a Deus deu sorte e creio que nossa entrega e dedicação valeu a pena. Um pouquinho de sorte, mas valeu. 2 a 1 e a gente ganhou. Assistência não, foi gol. Pode procurar na súmula que deve ter dado para mim. Se não deram, tem que dar porque foi mérito meu de ter cruzado uma bola e ter saído o gol - falou Pirani.Na temporada, a joia santista tem 30 jogos, três gols e uma assistência. Apesar de atuações irregulares em alguns jogos, Gabriel Pirani é titular absoluto do técnico Fernando Diniz.

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