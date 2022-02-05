Piquerez testa negativo para Covid-19 e vai integrar elenco do Palmeiras no Mundial

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez vai se juntar ao lado do goleiro Mateus ao grupo do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes. O clube revelou na manhã deste sábado (5) que o exame feito pelo uruguaio para Covid-19 deu negativo e com isso ele está liberado para viajar a Abu Dhabi.Piquerez foi diagnosticado com Covid-19 na última terça-feira (1). Cumpriu os cinco dias de isolamento e voltou a fazer teste nesta manhã. Livre do coronavírus embarca à noite para Abu Dhabi com o goleiro Mateus, da base, que integra o grupo substituindo Vinícius, atestado com a doença já em solo árabe e por isso vetado na competição.
O desfalque certo para o técnico Abel Ferreira no Mundial será o ponta Gabriel Veron. Diagnosticado com Covid-19 junto de Piquerez, viu seu exame voltar a atestar positivo e com isso permanece no Brasil .
O Verdão tem até este domingo (6) para confirmar a relação de 23 atletas inscritos para a competição intercontinental.
A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam nesta tarde.