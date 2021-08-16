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Piquerez comenta estreia pelo Palmeiras e convocação: 'É um prêmio pelo trabalho'

Lateral uruguaio projetou o duelo decisivo pela Libertadores e se disse adaptado ao clube...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Um dos poucos pontos positivos da partida contra o Atlético-MG foi a estreia do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. A entrada do uruguaio no time de Abel Ferreira era bastante aguardada pelos torcedores do Palmeiras, que puderam ver o jogador em campo pela primeira vez.
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Mesmo com a derrota, Piquerez pareceu satisfeito com a atuação individual que apresentou em Belo Horizonte e projetou sua expectativa para o jogo decisivo de terça-feira (17), agora pela Copa Libertadores.
– Obviamente a arbitragem nos prejudicou, a expulsão do Patrick condicionou o jogo. Mas, apesar da derrota, me pareceu que a equipe está forte. Individualmente, foi muito bom vestir a camisa do Palmeiras, muito gostoso e quero seguir fazendo isso da melhor maneira possível - analisou.
Veja a tabela completa do Brasileirão– Acredito que conquistamos um bom resultado como visitantes, temos um gol a favor e começamos a partida classificados. Por isso, é preciso jogar bem taticamente, saber administrar o tempo e a vantagem, ainda mais porque vamos jogar em nossa casa. Conhecemos muito bem o campo, que é uma das nossas forças e temos que fazer as coisas do melhor jeito possível para ganhar a partida e passar de fase - completou.
Um dos assuntos da semana palmeirense foi a preocupação de Abel quanto à adaptação do jogador uruguaio. Se ainda não foi possível acompanhar o seu desempenho no gramado do Allianz Parque, o relacionamento com os companheiros de elenco parece estar livre de qualquer empecilho.
– São Paulo é muito grande. Só a torcida do Palmeiras é quase quatro vezes a população do Uruguai. Por sorte, a adaptação ao clube tem sido muito boa, foi rápida. Tem só duas semanas que estou aqui e já me adaptei ao lugar. Meus companheiros me ajudaram, me integraram de um jeito muito bom e, em nível de pessoas, são todos muito bons e gentis, e acho isso ideal para que eu me adapte mais rápido.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Piquerez chegou ao Palmeiras para assumir a vaga deixada por Matías Viña e os dois devem se reencontrar em breve pela Seleção Uruguaia, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O novo camisa 22 do Verdão comentou sobre a alegria de ser convocado mais uma vez para defender o seu país.
– É um orgulho e também um prêmio por tanto trabalho. Acredito que me esforço bastante para chegar à Seleção. É um sonho que todo jogador quer realizar e, por sorte, fui convocado. Foi uma satisfação estar na lista para a próxima etapa das Eliminatórias.

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