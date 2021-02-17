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futebol

Piqué xinga Griezmann durante derrota contra o Paris Saint-Germain

Atacante não concordou com as críticas e pegou avião para a França após a goleada sofrida pelo Barcelona. Elenco volta a se reapresentar nesta sexta-feira na Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 10:35

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 10:35

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Em seu retorno aos gramados, Piqué foi responsável por trocar insultos com Griezmann durante a derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Ainda no primeiro tempo, os microfones do gramados captaram um dos momentos em que o zagueiro criticou o atacante francês por não conseguir controlar a posse de bola no momento ofensivo.- Fique com a bola, p****. P*** m****, Griezmann, não f***. Estamos sofrendo há cinco minutos. Estamos correndo como loucos.
> Veja a tabela da Champions League
Por outro lado, o francês exigia que o companheiro não gritasse, enquanto Ter Stegen tentava acalmar os ânimos dos dois.
- Não grita comigo, eu também estou sofrendo.
Após a goleada sofrida, Griezmann pegou um avião privado para a França após o técnico Ronald Koeman dar dois dias de descanso para o elenco após o duelo da Champions League. O atacante também não quis falar com a imprensa que estava presente no aeroporto e deve se apresentar nesta sexta-feira visando se preparar para o duelo contra o Cádiz.

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