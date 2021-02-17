Piqué xinga Griezmann durante derrota contra o Paris Saint-Germain

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Em seu retorno aos gramados, Piqué foi responsável por trocar insultos com Griezmann durante a derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Ainda no primeiro tempo, os microfones do gramados captaram um dos momentos em que o zagueiro criticou o atacante francês por não conseguir controlar a posse de bola no momento ofensivo.- Fique com a bola, p****. P*** m****, Griezmann, não f***. Estamos sofrendo há cinco minutos. Estamos correndo como loucos.

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Por outro lado, o francês exigia que o companheiro não gritasse, enquanto Ter Stegen tentava acalmar os ânimos dos dois.

- Não grita comigo, eu também estou sofrendo.