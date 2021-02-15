Piqué treina pelo segundo dia seguido e deve ser relacionado contra o PSG

Nesta segunda-feira, o zagueiro Piqué treinou com o grupo do Barcelona pelo segundo dia consecutivo e está apto a ser relacionado para o duelo contra o Paris Saint-Germain pela Champions League. O defensor ainda participa de mais uma sessão de trabalho nesta terça-feira e se estiver se sentindo bem, deve ir para o jogo.O retorno do catalão para o primeiro confronto das oitavas de final é surpreendente por conta da grave lesão que teve nos ligamentos do joelho em novembro. As previsões mais otimistas indicavam que o camisa três poderia retornar para a segunda partida, que será disputada apenas em março na capital francesa.