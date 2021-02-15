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Piqué treina pelo segundo dia seguido e deve ser relacionado contra o PSG

Zagueiro do Barcelona está longe dos gramados desde novembro, mas recuperação é tida como surpreendente após grave lesão nos ligamentos do joelho...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 08:43

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 08:43

Crédito: Divulgação / Barcelona
Nesta segunda-feira, o zagueiro Piqué treinou com o grupo do Barcelona pelo segundo dia consecutivo e está apto a ser relacionado para o duelo contra o Paris Saint-Germain pela Champions League. O defensor ainda participa de mais uma sessão de trabalho nesta terça-feira e se estiver se sentindo bem, deve ir para o jogo.O retorno do catalão para o primeiro confronto das oitavas de final é surpreendente por conta da grave lesão que teve nos ligamentos do joelho em novembro. As previsões mais otimistas indicavam que o camisa três poderia retornar para a segunda partida, que será disputada apenas em março na capital francesa.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar de poder estar na lista de relacionados do técnico Ronald Koeman, Piqué não deve iniciar o jogo na equipe titular por conta do tempo de inatividade. O uruguaio Ronald Araújo está descartado e o comandante holandês também conta com Lenglet, Umtiti e Mingueza como opções para o confronto de exigência máxima.

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