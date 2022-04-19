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Piqué e presidente da Federação são denunciados por corrupção no Ministério Público da Espanha

Defensor do Barcelona e Luis Rubiales tiveram áudios vazados sobre acordo da realização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 13:48

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:48

Piqué, zagueiro do Barcelona, e Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, foram denunciados no Ministério Público de Combate à Corrupção por corrupção entre particulares, prevaricação, suborno e administração desleal.Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente do Centro Nacional de Formação de Treinadores, fez a denúncia na manhã desta terça-feira. O pedido foi realizado após o defensor catalão e Rubiales terem áudios vazados sobre a realização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita.
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A acusação também diz que o Conselho Superior de Esporte deve se pronunciar sobre o caso, uma vez que é afetado pelo artigo 6º dos Estatutos da Federação Espanhola de Futebol e pela Lei do Esporte.
A polêmica envolvendo Piqué se deu por conta do acordo entre a Federação Espanhola e a Arábia Saudita para a realização da Supercopa da Espanha no país árabe. A Kosmos, empresa cujo defensor do Barcelona é dono, recebeu 24 milhões de euros (R$ 120,9 milhões) pelo acordo.
Crédito: PiquéédenunciadoporcorrupçãonaEspanha(Foto:RafaelMarchante/AFP

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