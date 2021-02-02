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Piqué completa 34 anos e volta a treinar no Barcelona após lesão no joelho: 'O melhor presente'

Zagueiro sofreu lesão em novembro do ano passado e volta aos gramados deve ocorrer a partir do fim deste mês. Jogador faz aniversário nesta terça-feira, e comemorou volta...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 14:58

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 14:58

Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, o zagueiro Gerard Piqué completa 34 anos nesta terça-feira. Recuperando-se de uma lesão no joelho direito, sofrida em novembro, o defensor teve um grande motivo para comemorar no dia de seu aniversário: a volta aos treinamentos.
O Barcelona optou por um tratamento conservador em Piqué, sem a necessidade de cirurgia, e a previsão do clube catalão era que o atleta ficasse de fora entre três e cinco meses.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
Nas redes sociais, o jogador publicou um vídeo fazendo trabalho com bola, ainda separado dos demais jogadores do elenco, mas comemorando o regresso.
- O melhor presente. Estou de volta - disse o jogador.

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