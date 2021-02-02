Piqué completa 34 anos e volta a treinar no Barcelona após lesão no joelho: 'O melhor presente'

Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, o zagueiro Gerard Piqué completa 34 anos nesta terça-feira. Recuperando-se de uma lesão no joelho direito, sofrida em novembro, o defensor teve um grande motivo para comemorar no dia de seu aniversário: a volta aos treinamentos.

O Barcelona optou por um tratamento conservador em Piqué, sem a necessidade de cirurgia, e a previsão do clube catalão era que o atleta ficasse de fora entre três e cinco meses.

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Nas redes sociais, o jogador publicou um vídeo fazendo trabalho com bola, ainda separado dos demais jogadores do elenco, mas comemorando o regresso.