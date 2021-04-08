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Pintou notificação! Antes de jogo da Recopa, Rony avisou autor de ‘hit’ que faria gol na Argentina

Marlon Góes, que canta as músicas "Cala Boca, Secador" e "É gol do Rony", publicou que havia recebido mensagem do atacante 'prevendo' o tento na ida da competição continental
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Autor do primeiro gol do Verdão na vitória de 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, pela Recopa Sul-Americana, Rony cumpriu uma 'promessa' feita mais cedo ao cantor Marlon Góes, compositor de vários hits da torcida palmeirense, como “Cala Boca, Secador”, “Capacitou, Deus é bom”, e o mais conhecido de todos: “É gol do Rony”.>> ATUAÇÕES: Rony e Scarpa decidem em vitória do Palmeiras na Argentina
Comprovando que a vida imita a arte, antes da partida, uma notificação "pintou" no telefone de Marlon: uma mensagem de um contato conhecido, “Rony Palmeiras”. O atacante adiantou ao músico que hoje iria “pintar notificação”, referência aos avisos de gol feitos por aplicativos e à letra da música: "pintou notificação no seu telefone? É gol do Rony!"
Com Luiz Adriano infectado mais uma vez com coronavírus, Rony tem chances de ser o titular da posição nos próximos dois jogos do Verdão, também partidas decisivas: a final em jogo único contra o Flamengo, pela Supercopa, neste domingo (11), e, na semana que vem (14), o jogo de volta contra o Defensa y Justicia, ambos no Mané Garrincha, em Brasília.

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