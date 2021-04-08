Pintou notificação! Antes de jogo da Recopa, Rony avisou autor de ‘hit’ que faria gol na Argentina

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Autor do primeiro gol do Verdão na vitória de 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, pela Recopa Sul-Americana, Rony cumpriu uma 'promessa' feita mais cedo ao cantor Marlon Góes, compositor de vários hits da torcida palmeirense, como “Cala Boca, Secador”, “Capacitou, Deus é bom”, e o mais conhecido de todos: “É gol do Rony”.>> ATUAÇÕES: Rony e Scarpa decidem em vitória do Palmeiras na Argentina

Comprovando que a vida imita a arte, antes da partida, uma notificação "pintou" no telefone de Marlon: uma mensagem de um contato conhecido, “Rony Palmeiras”. O atacante adiantou ao músico que hoje iria “pintar notificação”, referência aos avisos de gol feitos por aplicativos e à letra da música: "pintou notificação no seu telefone? É gol do Rony!"