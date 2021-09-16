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futebol

Pintado ganha moral com elenco da Chapecoense

Treinador é elogiado pelos atletas e o lateral Matheus Ribeiro falou sobre a evolução com o novo comandante...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 15:27
Crédito: Pintado entrou no lugar de Marcelo Chamusca (Marcio Cunha/Chape
O técnico Pintado vive em estado de graça dentro da Chapecoense. Contratado após uma passagem catastrófica de Jair Ventura no Verdão do Oeste, o comandante começa a dar esperança ao clube na briga contra o rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, o grupo não esconde o carinho por Pintado e o lateral Matheus Ribeiro falou sobre o ganho de confiança de todos.
‘É notória a nossa evolução com a primeira vitória e o desempenho dos últimos jogos. O Pintado é um cara respeitado dentro do futebol e nos dá respaldo para exercer nossas funções dentro de campo. Temos que ir melhorando a cada jogo no returno para atingirmos o nosso objetivo’, afirmou.
O próximo jogo da Chapecoense no Campeonato Brasileiro será no sábado, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

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