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futebol

Pintado explica a sua saída do comando da Chapecoense

Treinador não gostou das críticas que escutou após o revés do Verdão do Oeste contra o Bahia...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 14:28
Crédito: Pintado deixou a Chapecoense (Marcio Cunha/Chapecoense
Dias após revelar que gostaria de permanecer na Chapecoense em 2022, o técnico Pintado entregou o cargo e pegou a torcida de surpresa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Incomodado com críticas internas, o treinador concedeu a última coletiva de imprensa no clube catarinense e explicou o motivo que o fez mudar de ideia.
‘Para mim, não muda nada. Tenho consciência do que foi feito e do que não foi feito. As pessoas achavam que seria possível, mas as coisas mudam. Quero continuar contribuindo de alguma maneira, mas, como treinar, o futebol precisa de algo diferente. Ouvi algumas coisas depois do jogo do Bahia que me incomodaram muito. Isso me fez repensar. Nesse momento, acho que tenho que dar um passo para trás para que a Chape dê um para frente’, declarou.
Agora, sem Pintado, a Chapecoense junta forças para terminar o ano de maneira digna. O próximo compromisso é no sábado, quando o time encara o Corinthians, fora de casa.
Classificação
Até o momento, a Chapecoense está na lanterna do Brasileirão, com 13 pontos conquistados.

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