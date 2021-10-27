Pintado explica a sua saída do comando da Chapecoense

Crédito: Pintado deixou a Chapecoense (Marcio Cunha/Chapecoense

Dias após revelar que gostaria de permanecer na Chapecoense em 2022, o técnico Pintado entregou o cargo e pegou a torcida de surpresa.

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Incomodado com críticas internas, o treinador concedeu a última coletiva de imprensa no clube catarinense e explicou o motivo que o fez mudar de ideia.

‘Para mim, não muda nada. Tenho consciência do que foi feito e do que não foi feito. As pessoas achavam que seria possível, mas as coisas mudam. Quero continuar contribuindo de alguma maneira, mas, como treinar, o futebol precisa de algo diferente. Ouvi algumas coisas depois do jogo do Bahia que me incomodaram muito. Isso me fez repensar. Nesse momento, acho que tenho que dar um passo para trás para que a Chape dê um para frente’, declarou.

Agora, sem Pintado, a Chapecoense junta forças para terminar o ano de maneira digna. O próximo compromisso é no sábado, quando o time encara o Corinthians, fora de casa.

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