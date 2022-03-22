Pineida sai de ambulância do estádio após choque com Marcos Felipe na reta final de Botafogo x Fluminense

A reta final do jogo no qual o Fluminense saiu de campo com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no jogo de ida da semifinal do Carioca, foi marcada por um susto. O lateral-esquerdo tricolor Mario Pineida sofreu uma pancada na cabeça em uma jogada de bola aérea com seu colega de equipe, Marcos Felipe, e teve de ser removido para o hospital. O episódio aconteceu aos 46 do segundo tempo, em um lance aéreo. O goleiro tricolor saiu da meta e deu uma joelhada involuntária no lateral. Inicialmente, o jogador de 29 anos ficou desacordado devido à pancada.
Após ter recobrado seus sentidos, o atleta foi removido para uma unidade médica. No hospital, o camisa 6 será submetido a exames.
Com a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Botafogo, os dois times voltam a campo no domingo (27), às 16h. Os tricolores podem até perder por um gol para garantirem a vaga na final do Carioca contra o Flamengo.