Pineida sai de ambulância do estádio após choque com Marcos Felipe na reta final de Botafogo x Fluminense

A reta final do jogo no qual o Fluminense saiu de campo com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no jogo de ida da semifinal do Carioca, foi marcada por um susto. O lateral-esquerdo tricolor Mario Pineida sofreu uma pancada na cabeça em uma jogada de bola aérea com seu colega de equipe, Marcos Felipe, e teve de ser removido para o hospital. O episódio aconteceu aos 46 do segundo tempo, em um lance aéreo. O goleiro tricolor saiu da meta e deu uma joelhada involuntária no lateral. Inicialmente, o jogador de 29 anos ficou desacordado devido à pancada.