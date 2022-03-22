Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pineida faz exames e passará noite em hospital para observação; Cano visita o companheiro do Fluminense
Lateral sofreu choque de cabeça na reta final da partida e está consciente; nada foi constatado nos exames médicos...

Publicado em 22 de Março de 2022 às 00:33

LanceNet

O Fluminense levou um susto na reta final da partida contra o Botafogo, vencida por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Após choque com o goleiro Marcos Felipe, o lateral-esquerdo Mario Pineida sofreu uma pancada na cabeça e acabou tendo que ser levado ao hospital. Após realizar exames, o jogador não teve nada constatado, mas passará a noite em observação por precaução e protocolo.Pineida passa bem e está consciente, mas chegou a ficar desacordado por um período. Após acordar, ele foi encaminhado para um hospital próximo ao estádio. Os jogadores do Flu correram até a ambulância logo depois do apito final para demonstrar apoio ao companheiro e Germán Cano postou nas redes sociais uma foto ao lado do lateral.
O episódio aconteceu aos 46 do segundo tempo, em um lance aéreo. O goleiro tricolor saiu da meta e deu uma joelhada involuntária no lateral. Inicialmente, o jogador de 29 anos ficou desacordado devido à pancada.
Com a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Botafogo, os dois times voltam a campo no domingo (27), às 16h. Os tricolores podem até perder por um gol para garantirem a vaga na final do Carioca contra o Flamengo.
Cano postou ao lado de Pineida após lateral ser levado na ambulância em partida do Fluminense

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados