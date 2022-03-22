Pineida faz exames e passará noite em hospital para observação; Cano visita o companheiro do Fluminense

O Fluminense levou um susto na reta final da partida contra o Botafogo, vencida por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Após choque com o goleiro Marcos Felipe, o lateral-esquerdo Mario Pineida sofreu uma pancada na cabeça e acabou tendo que ser levado ao hospital. Após realizar exames, o jogador não teve nada constatado, mas passará a noite em observação por precaução e protocolo.Pineida passa bem e está consciente, mas chegou a ficar desacordado por um período. Após acordar, ele foi encaminhado para um hospital próximo ao estádio. Os jogadores do Flu correram até a ambulância logo depois do apito final para demonstrar apoio ao companheiro e Germán Cano postou nas redes sociais uma foto ao lado do lateral.
O episódio aconteceu aos 46 do segundo tempo, em um lance aéreo. O goleiro tricolor saiu da meta e deu uma joelhada involuntária no lateral. Inicialmente, o jogador de 29 anos ficou desacordado devido à pancada.
Com a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Botafogo, os dois times voltam a campo no domingo (27), às 16h. Os tricolores podem até perder por um gol para garantirem a vaga na final do Carioca contra o Flamengo.